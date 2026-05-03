Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Gümüş, basının kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, demokratik sistemlerin sağlıklı işleyişinde basının rolüne dikkat çekti. Açıklamasında, basın mensuplarının toplum adına önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Gümüş, özgür ve ilkeli haberciliğin toplumsal gelişim açısından önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Basının yalnızca haber aktaran bir mecra olmadığını belirten Gümüş, aynı zamanda toplumun bilinçlenmesine katkı sunan bir yapı olduğunu dile getirdi.

Basın Demokratik Yapının Önemli Unsuru

Özgür Ve Tarafsız Basın Vurgusu

Gümüş, özgür, tarafsız ve ilkeli bir basın anlayışının toplumun bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Basın özgürlüğünün korunmasının demokratik değerlerin güçlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Gazetecilere Teşekkür Mesajı

Açıklamasında gazetecilere teşekkür eden Gümüş, zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarına başarılar diledi. Görevleri başında hayatını kaybeden basın çalışanlarını da andı.

Basın Özgürlüğünün Önemi

Gümüş, basın özgürlüğünün geliştirilmesi ve korunmasının demokratik değerlerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkı sağlayacağını belirterek, tüm basın çalışanlarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.