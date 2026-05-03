TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Babar, açıklamasında basının demokratik toplumlar açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında basının üstlendiği rolün önemine değindi. Basının yalnızca haber aktaran bir yapı olmadığını ifade eden Babar, aynı zamanda toplumsal bilincin oluşmasına katkı sunan önemli bir güç olduğunu belirtti. Açıklamada, basın mensuplarının görevlerini özgür, bağımsız ve etik ilkeler çerçevesinde yerine getirmesinin gerekliliğine vurgu yapılırken, basın özgürlüğünün korunmasının demokratik değerlerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Basın Özgürlüğünün Önemi

Babar, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün uluslararası düzeyde kabul görmüş önemli bir gün olduğunu belirterek, basının özgür ve bağımsız şekilde görev yapabilmesinin demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Doğru Ve İlkeli Habercilik Vurgusu

Açıklamada, basın mensuplarının görevlerini etik ilkeler doğrultusunda ve sorumluluk bilinciyle yerine getirmesinin önemine değinildi. Doğru ve ilkeli haberciliğin toplumun sağlıklı gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

Birlik Ve Beraberlik Mesajı

Babar, milli ve manevi değerlere bağlı bir basın anlayışının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, basının toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren bir rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Basın Mensuplarına Tebrik

Açıklamasının sonunda Yusuf Babar, zor şartlar altında görev yapan tüm basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı, hayatını kaybeden basın çalışanlarını andı ve görev başındaki gazetecilere başarılar diledi.