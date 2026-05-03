Siyasetçi, yazar ve sinemacı kimliğiyle tanınan Sırrı Süreyya Önder, vefatının birinci yıl dönümünde İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Düzenlenen anma programına ailesi, yakınları, siyaset dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen katılımcılar, mezarı başında bir araya gelerek Önder’i andı. Programda yapılan konuşmalarda Önder’in yaşamı, siyasi duruşu ve toplumsal meselelerdeki yaklaşımı hatırlatıldı. Katılımcılar mezara karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anma programı boyunca yoğun katılım dikkat çekerken, farklı kesimlerden isimlerin bir araya geldiği görüldü.

Siyaset Dünyasından Yoğun Katılım

Anma programına siyaset dünyasından birçok isim katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çeşitli siyasi parti temsilcileri programda yer aldı. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar da anmaya katılım sağladı. Çağdaş Adıyamanlılar Derneği (ÇADAP) Başkanı Aziz Binzet de programda yer alan isimler arasında bulundu.

Türkiye’nin Farklı Noktalarında Anma Programları

Sırrı Süreyya Önder için İstanbul’un yanı sıra Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde de anma programları düzenlendi. 3 Mayıs dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Önder’in hayatı ve bıraktığı izler anıldı.

Başkan Aziz Binzet’ten Açıklama

Çağdaş Adıyamanlılar Derneği Başkanı Aziz Binzet, anmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, memleketimizin en büyük değerlerinden, güzel insan Sırrı Süreyya Önder’i vefatının 1. yılında kabri başında derin bir özlem, saygı ve rahmetle andık.

Hayatı boyunca barıştan, adaletten ve kardeşlikten yana olan; sözünü sakınmadan, yüreğini ortaya koyarak mücadele eden Önder, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda vicdanın ve samimiyetin sesi oldu. Mizahıyla acıyı hafifleten, zekâsıyla düşündüren, duruşuyla ilham veren bir insandı.

Onun bıraktığı iz; yalnızca sözlerinde değil, kalplerimizde ve bu toprakların ortak hafızasında yaşamaya devam ediyor. Her hatırladığımızda bir tebessümle birlikte derin bir özlem de hissediyoruz.

Bugün bir kez daha minnetle anıyor; hatırasını yaşatmanın, onun savunduğu değerlere sahip çıkmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Seni unutmadık, unutmayacağız.”