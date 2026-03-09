AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, gençliğin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe duyduğu güvenin ülkenin yarınlarına olan inancın en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Söz Gençlikte Adıyaman' Gençlik Buluşması programına katılan Alkayış, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile birlikte gençlerle bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinledi.,

Programa AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, gençlik kolları teşkilatı üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.

Programda gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Alkayış, gençlerin enerjisi, heyecanı ve üretkenliğinin Türkiye'nin geleceğini daha güçlü kılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençliğe her zaman ayrı bir önem verildiğini belirten Alkayış, seçilme yaşının düşürülmesiyle gençlerin siyasette daha aktif yer almasının önünün açıldığını ifade etti.

Gençlerin fikirleri, heyecanı ve üretkenliğinin ülkenin yarınlarını şekillendirecek en önemli güç olduğunu dile getiren Alkayış, gençlerin hayallerini ve hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Program, gençlerin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK