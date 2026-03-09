Adıyaman Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen 04.17 Belgesel Atölyesi, yeni döneminde kamerasını gençlere çeviriyor. 14-18 yaş arası gençlerin kendi hikâyelerini anlatma fırsatı bulacağı atölye programı için başvuru süreci başladı.

Geçen yıl ilk kez çalışmalarına başlayan ve ortaya çıkardığı 'Karanlıktan Sonra' belgeseliyle kadınların gözünden deprem sonrası iyileşme sürecini ele alan 04.17 Belgesel Atölyesi, bu yıl genç yetenekleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Teoriden Pratiğe Belgesel Eğitimi

Atölye programı kapsamında gençlere belgesel üretim sürecine ilişkin kapsamlı bir eğitim verilecek. Katılımcılar, belgesel anlatımı, temel sinema dili, çekim teknikleri, ses ve kurgu başlıklarında yoğunlaştırılmış eğitim alacak.

Eğitim sürecinde gençler hikâye kurgusu, röportaj teknikleri, kamera kullanımı, ışık bilgisi ve görsel kompozisyon gibi konularda bilgi edinirken, program sonunda ortak bir belgesel çalışması da ortaya koyacak.

Tutdere: Gençlerin Sesi Kentimiz İçin Kıymetli

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projenin gençlerin kültür ve sanatla buluşması açısından önemli olduğunu belirterek gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturmayı önemsediklerini söyledi.

Gençlerin üretime ve kültürel hayata erken yaşta katılmasının kentin kültürel mirası açısından değer taşıdığını vurgulayan Tutdere, 04.17 Belgesel Atölyesi ile gençlerin hayallerine ve bakış açılarına ortak olacaklarını ifade etti.

Hikâyesini anlatmak isteyen tüm gençleri atölyeye başvurmaya davet eden Tutdere, gençlerin kendi pencerelerinden kente ve geleceğe bakmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Başvurular 20 Mart'a Kadar

Atölyeye 14-18 yaş arası gençler başvurabilecek. Başvurular, @04.17belgeselfilmatolyesi Instagram hesabı üzerinden ad-soyad, yaş ve iletişim bilgileri gönderilerek yapılabilecek. Başvuru süreci 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

