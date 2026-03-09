Adıyaman Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilk kez başvuracak 12. sınıf öğrencileri için başvuru ücret desteği programı başlattı. Başvurular 31 Mart 2026 tarihine kadar alınacak.

Programa başvurmak isteyen öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Adıyaman merkezde ikamet etmesi, 12. sınıf öğrencisi olması ve YKS'ye ilk kez başvuruyor olması gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerden ÖSYM'nin 'Başvuru Kayıt Görüntüle' ekranından alınan başvuru kayıt bilgileri (PDF), öğrenci belgesi (PDF) ve ödeme dekontu (PDF veya JPG) belgeleri isteniyor.

Ödemeler için sisteme girilecek IBAN bilgilerinde, 18 yaşından büyük öğrencilerin kendi hesap bilgileri, 18 yaşından küçük öğrencilerin ise velilerine ait hesap bilgileri kullanacak. Kredi kartı ile ödeme yapan öğrenciler, ÖSYM'nin 'Başvurularım / Ödeme Bilgileri' sayfasından aldıkları belgeyi sisteme yükleyecek. Kontroller tamamlandıktan sonra ödemeler belirtilen hesaplara aktarılacak.

Başvurular ve programla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 444 25 02 numaralı çağrı merkezi üzerinden yetkililere ulaşabilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gençlerin eğitim yolculuğuna destek vermenin öncelikli görevler arasında olduğunu belirterek, YKS başvuru desteğinin geçen yıl başlatıldığını ve bu yıl da sürdürüldüğünü açıkladı.

