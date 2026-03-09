Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Adıyaman'da 9 Mart'ta hava az bulutlu geçecek. Günün en düşük sıcaklığının 1 derece, en yüksek sıcaklığının ise 13 derece olması bekleniyor. Nem oranının gün içerisinde en düşük yüzde 25, en yüksek ise yüzde 53 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

10 Mart Salı günü ise kentte az bulutlu havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 15 derece olacağı öngörülürken, nem oranının en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 57 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İlçelerde Hava Durumu

Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'ın ilçelerinde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Besni'de 0 ile 9 derece,

Gerger'de 0 ile 10 derece,

Gölbaşı'nda -2 ile 11 derece,

Kahta'da 3 ile 11 derece,

Samsat'ta 2 ile 13 derece,

Sincik'te -2 ile 5 derece,

Tut'ta ise 0 ile 10 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE