Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Karapınar Mahallesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak Atatürk Parkı'nın temel atma törenini gerçekleştirdi. Seçim döneminde mahallelere yeni parklar kazandırma sözü veren Başkan Tutdere, yaklaşık 30 dönümlük alan üzerine kurulacak parkın temelini atarken, törene belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Atatürk Parkı Adıyaman'ın çehresini değiştirecek'

Tutdere, 'Bugün burada hem bu bölgenin hem de Adıyaman'ın çehresini değiştirecek Atatürk Parkı'mızın ilk betonunu döküyoruz. 30 dönüm üzerine kurulacak bu park; sosyal tesisleri, çocuk oyun alanları ve spor alanlarıyla hemşehrilerimizin nefes alabileceği önemli bir yaşam alanı olacak. Seçim döneminde halkımıza söz vermiştik; Adıyaman'ımızı altyapısıyla, üstyapısıyla, parklarıyla ve spor alanlarıyla daha yaşanabilir bir kent haline getireceğimizi söylemiştik. Bugün o sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Yeni temeller atıyoruz, açılışlar yapıyoruz. 2026 yılı Adıyaman'ımız için açılışlar yılı olacak. Hedefimiz parkımızı Ağustos ayı sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak' dedi.

'Mahallelerde park çalışmaları hız kesmeden devam ediyor'

Başkan Tutdere, Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yapılan projenin önemine değinerek, 'Bugüne kadar Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz aracılığıyla birçok mahallemizde yeni parklar yaptık. Siteler, Mehmet Akif ve Yeşilyurt mahallelerimiz başta olmak üzere şehrin dört bir yanında park çalışmalarımız devam ediyor. Parklar; hemşehrilerimizin, kadınların ve çocukların deprem sonrası yaşanan stres ve travmayı atlatabilecekleri sosyal alanlar olduğu için bizim için çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

'Açılışı Mansur Yavaş ile gerçekleştireceğiz'

Tutdere, projenin Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirterek, 'Bu büyük projeyi Ankara Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçiriyoruz. Sayın Mansur Yavaş'a ve Ankara halkına Adıyaman'a gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Parkımız tamamlandığında Sayın Mansur Yavaş'ı Adıyaman'da ağırlayarak açılışı hep birlikte gerçekleştireceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE