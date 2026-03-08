İYİ Parti Kurucu İl Başkanı Kenan Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Doğan, her yıl 8 Mart'a katledilmiş, susturulmuş ve ötekileştirilmiş kadınların artan listesiyle girildiğine dikkat çekti. Kadınların yalnızca acılar üzerinden anılmaması gerektiğini belirten Doğan, 'Kadınları senede bir gün hatırlanan, vazoda durdukça makbul görülen dekoratif çiçekler gibi görmek büyük bir yanılgıdır' dedi.

'8 Mart: Hatırlamak mı, anlamak mı? Ne yazık ki her 8 Mart'a, katledilmiş, susturulmuş ve ötekileştirilmiş kadınların her geçen gün uzayan bir listesiyle giriyoruz. İsimler değişiyor ama yaşananlar birbirine benziyor.

Bir kadının yarım bırakılmış hayatı, bir annenin eksik kalmış yuvası, bir çocuğun suskun büyüyen hatırası... Liste uzadıkça uzuyor, acılar bitmek bilmiyor.

Oysa 8 Mart; şiddetin, acının ve kaybın konuşulduğu bir gün olmak zorunda değildir.

Aslında bugün; kadının değerini, emeğini ve toplum içindeki yerini hatırlamanın günüdür.

Türk kadını, tarih boyunca hayatın kenarında duran bir figür değil; hayatın bizzat kurucu unsurlarından biri olmuştur.

Cephede mermi taşıyan da odur, tarlada üretimi ayakta tutan da odur, evinde bir nesli yetiştiren de odur. Bir toplumun karakteri, kadınlarına verdiği değerle ölçülür.

Kadını yalnızca korunması gereken bir varlık olarak görmek, aslında onu hayatın dışına itmenin başka bir biçimidir. Oysa kadın; toplumun vicdanı, üretimin gücü ve medeniyetin hafızasıdır.

Kadınları yalnızca 'sorunlar' üzerinden konuşan bir ülke eksik konuşur. Çünkü kadın aynı zamanda bu ülkenin en büyük imkânlarından biridir.

Eğitimde, üretimde, bilimde, sanatta, siyasette ve hayatın her alanında kadınların daha güçlü yer aldığı bir Türkiye; yalnızca daha adil değil, aynı zamanda daha güçlü bir Türkiye olacaktır.

Türkiye'nin büyümesi, zenginleşmesi ve gelişmesi; Türk kadınının hayatın her alanına katılımıyla mümkündür. Kadınları senede bir gün hatırlanan, vazoda durdukça makbul görülen dekoratif çiçekler gibi görmek büyük bir yanılgıdır. Kadınlar bu toplumun süsü değil; köküdür. Hafızasıdır. Geleceğidir. Ve belki de asıl soru şudur: Kadınları her yıl 8 Mart'ta hatırlayan bir toplum mu olacağız, yoksa onları yılın her günü hayatın merkezinde gören bir medeniyet mi? Çünkü bir ülke ancak kadınlarının yürüyebildiği kadar ileri gidebilir. Kadın güçlenmeden toplum güçlenmez. Kadın yükselmeden Türkiye yükselmez. Kadınlara yönelik bunca ağır şartlar altında Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK