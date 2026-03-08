Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakup Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Çelik, hayatımıza emekleri ve değerleriyle anlam katan tüm kadınların gününü kutladı. Kadının merhamet, şefkat, sevgi ve fedakârlığın en güçlü sembolü olduğunu ifade eden Çelik, kadınların aile içinde anne olmakla başlayan fedakârlıklarının toplumu olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Annelik vasfının insan yetiştirme sanatının en güzel örneği olduğunu vurgulayan Çelik, mesajının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kadın; yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevginin ve fedakârlığın en güçlü sembolüdür. Kadınların aile içinde anne olmakla başlayan fedakârlıkları; sevgi, saygı ve hoşgörü duyguları ile toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli güçlerden biri olmuştur.

Dünyadaki en zor ve en kutsal görevlerden biri olan insan yetiştirme sanatının en güzel örneği, annelik vasfıyla kadınlarımız tarafından icra edilmektedir. Bu nedenle gerek inancımız gerekse toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmiş, ona müstesna ve özel bir yer vermiştir.

Şifalı elleriyle hastalarımızın hayatına dokunan, bilgi ve emekleriyle geleceğimiz olan çocuklarımıza örnek olan kadınlarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özlük ve mali haklarının güçlendirilmesi için Sağlık-Sen camiası olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Biz biliyoruz ki; kadınlarımız sayesinde güçlü bir sendikayız. Tarih boyunca kadını baş tacı eden bir medeniyetin temsilcileri olarak; anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvanları taşıyan kadınlarımızın haklarını her zaman korumaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, nesillerin yetişmesinde sevgi ve şefkatin en güzel örneği olan, fazilet ve fedakârlığın timsali tüm annelerimizin ve kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir hayat diliyorum.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK