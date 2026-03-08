. Demir sözlerine şöyle devam etti, “Kadın hakları savunması olarak ortaya çıkan ekmek ve hak mücadelesi, daha sonraki yüzyıllarda cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelesine dönüşmüştür.” Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1977 tarihinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etmiştir.

Sanayileşmeyle birlikte üretime dayalı maddi kazanımın göreceli refahı ile yeni ama neredeyse tamamen ters bir istikamete yönelen materyalist Batı, geleneksel değerleri hayatın ve insanın merkezinden söküp atmıştır. Sadece insan enerjisi değil, insanı anlamlı kılan ahlaki, estetik, dinî, manevi, kültürel, ruhsal, ailevi ve şahsi değer ve tercihler de daha fazla üretim ve daha fazla para kazanmak uğruna terk edilmiştir.

Kapitalist burjuvazi, doymak, durmak bilmeyen bir iştahla kadının bizzat kendisini, üretimi, ticareti, pazarlaması yapılan devasa bir sektöre dönüştürdü. Kadın, tek tek bireyleri hedef alan kapitalist sömürü tezgâhının hem imajı hem amacı hem aracı hem objesi yapıldı. Gerçek manada ise kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen Batı’nın eline kaybetmekten başka bir şey geçmedi. Bireysellik arttı, ahlak çöktü, ruhi bunalım çoğaldı, aile tükendi, toplum dağıldı. Böylece kadın üzerinden aile, aile üzerinden toplum savruldu. Şimdi de cinsiyet özgürlüğü saçmalığı ve türlü sapkınlıkların özendirilmesiyle bütün bir insanlık, soyu ve erdemleri ile yok edilmek istenmektedir.

Onlar için önemli olanın kadının bilgilenmesi, bilinçlenmesi, iş sahibi olması, ailesine ve milletine bağlı, onlarla mutlu, umutlu, güvenli, değerleriyle özgür olması değildir. Eğer samimi anlamda kadının sorun ve sıkıntılarını dert edinselerdi, şu kadar milyon kadın zor şartlarda çalışmaktadır, bu kadar milyon kadın savaş ve terör nedeniyle ölmüş, işkenceye, tecavüze uğramış, tutuklanmış, aç ve perişan vaziyette mülteci olmuş, kamplara sığınmış, kurşuna dizilmiş, en vahşi katliamların en savunmasız kurbanları olmuş, şu kadar bin kadın ve çocuk siyonist İsrail’in bombardımanıyla can vermiş, zindanlarına konulmuş, geçmişte Bosna-Hersek direnişinde şu kadar bin kadın tecavüze uğramış ve zalim Esat Suriyesi’nin zindanlarında bu kadar bin kadın tecavüze uğramış… Bunların hiç biri bu feminist güruhun umurunda bile olmamıştır. Son olarak, bütün dünyanın iğrenerek bilgi edindiği Epstein alçaklığına karşı göstermelik de olsa kızların ve kadınların hak ve onurları adına bir cümle bile kuramamışlardır. İfşa olan bu skandalla birlikte bu kadın istismarcılarının da gizledikleri sahte, iğrenç yüzleri bir kez daha ortaya çıkmıştır.

İslam toplumunda ise kadın, anne, eş, kardeş kimliği ve bütün bir insanlık varlığının ortak paydaşı olarak her zaman saygı görmüş, siyasal, kültürel, sosyal alanda aktif olmuştur. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dünyada cenneti annelerin ayakları altına seren, ilim öğrenmeyi ayrım yapmaksızın kadın-erkek herkese zorunlu kılan dinimiz, kültür ve medeniyet hayatımızı besleyen asıl kaynak olmuştur. Yüzyıllardır süren bu kültürün etkisiyle kadınlarımız arasından Nene Hatunlar gibi nice mücahidiler, Kurtubalı Lübna gibi nice bilim kadınları, Mihrî Hatun gibi şairler, Fatma Bacı gibi imalatçı, sanayici ve tüccarlar çıkmıştır, çıkmaya da devam etmektedir.

Biz acı-tatlı günlerinde birbirine destek veren, yol, imkân olan, paylaşarak sevinçleri çoğaltan, hüzünleri azaltan, dayanışma içinde, güçlü, sevgi dolu, duygulu fertlerin ailelerinin toplumun temel taşı olduğu bir dünyayı savunuyoruz. Kadın güçlü olursa aile, aileyle birlikte toplum güçlü olur. Toplumu güçlü kılmak için aileyi koruması gereken düzenlemeler kadına daha fazla yardımcı ve destek olmalıdır.

8 Mart, çalışma hayatında ter akıtan kadınların sorunlarını çözmek için tarihte olduğu gibi aslına rücu etmeli, emekçi kadınların, çalışan annelerin sorunlarını çözmek için mücadeleye vesile olmalıdır.

Bu vesileyle, başta Filistin olmak üzere dünyanın her köşesinde zulme maruz kalan, katledilen, mülteci durumuna düşürülen, işkencelere maruz kalan, açlıkla boğuşan mazlum kadınları da hatırlatmak istiyoruz.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların hakkını teslim etme, emeğinin karşılığını esirgememe konusunda bir bilinç tazeleme günü olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor; kadınlara, aile, iş ve çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz.

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM