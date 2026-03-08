Genç Nesiller Derneği Başkanı Nusret Düşük ile Başkan Yardımcısı Handan Karaarslan Akgün, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Perre Haber Ajansı'nda görev yapan kadın basın mensuplarına karanfil dağıttı. Basın sitesinde çalışan kadın gazetecileri tek tek ziyaret eden dernek üyeleri kadın basın mensuplarının hem 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı hem de gösterdikleri başarılardan dolayı kendilerini tebrik etti.

Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili konuşan Genç Nesiller Derneği Başkan Yardımcısı Handan Karaarslan Akgün, 'Genç nesiller derneği başkanı Nusret düşük ile birlikte 8 Mart dolayısıyla görevini başarıyla sürdüren kadın gazetecilerimizin gününü kutlamak için buraya geldik. Gösterdikleri üstün başarıdan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizler dernek olarak kendilerini her zaman destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Tüm kadınlarımızı Kadınlar Günü kutlu olsun' dedi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Murat KAYIŞ