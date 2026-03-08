Genç Nesiller Derneği Kahta İlçe Başkanı Av. Esma Atar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir video mesaj yayımladı. Atar, mesajında kadınlar gününü kutlamanın ötesinde, bu özel günün kadınların toplumda verdiği hak, eşitlik ve adalet mücadelesinin simgesi olduğuna vurgu yaptı.

'Kadınlara Yönelik Proje Çalışmalarımız Sürüyor'

Genç Nesiller Derneği olarak kadınların her platformda etkin rol alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Atar, Kadınlar günü kutlamanın ötesinde, kadınların toplumda hak, eşitlik ve adalet mücadelesinin simgesidir. Dünyada kadınların yaşamın her alanında yaşadığı ayrımcılık, şiddet ve eşitsizlik, toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Genç Nesiller Derneği olarak, kadınların her platformda etkin bir şekilde rol alabilmesi için projelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizde ve ilçemize bağlı köylerde yaşayan kadınlarımıza yönelik eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler planlıyoruz' dedi.

Atar, mesajının sonunda, 'İlçemizde yaşayan kadınlar başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK