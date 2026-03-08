Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Güvenç, 6 Şubat depremlerinde 15 üyeden 12'sinin ayrıldığını, şu anda 26 kadın ile birlikte üretime devam ettiklerini ve gelirleri ile depremzede kadınlar başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibine destek sağladıklarını söyledi.

Adıyaman'ın Atmalı Köyü'nde Nurcan Güvenç, 14 kadınla bir araya gelerek 2021 yılında Atmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Bölgedeki 150 üreticiden ürün temin etmeye başlayan kadınlar; bölgeye özgü Besni üzümü, bayram taplaması, mercimek, susam, yerli nohut, peynir, pul biber ve nar ekşisi gibi yöresel ürünleri üreterek satışa sundu.Ancak 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler kooperatifi de olumsuz etkiledi. Depremin ardından kooperatifte bulunan 15 üyeden 12'si ayrıldı.

Atmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Güvenç kooperatifin kuruluş süreci ve ilerleme aşamalarıyla alakalı şunları söyledi;

'2021 yılında 15 kadın ile ortak kuruldu. Yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremiyle beraber ortak sayımız 3'e düştü. Fakat çeşitli derneklerden almış olduğumuz makine ve ekipman desteği ile şu anda ortak sayımız 26'ya yükseldi. Çevrede yaklaşık 150 üreticiden doğrudan ürünlerimizi alıyoruz, işletmesini biz yapıyoruz ve satışını gerçekleştiriyoruz. Böylelikle evde oturan kadınlarımıza katkıda bulunmuş oluyoruz.Eşlerimiz başta herkesinki gibi karşı çıktılar, yanımızda durmadılar. Ancak ürünlerimiz raflara girince, paketlemeye girince ve raflarda yerini alınca bir şeylerin iyi gittiğini gördüler. Böylece güzel bir yol haritası çizdik. İlk başlarda 'yapamayız' dedik, ancak kadın isterse her şeyi başarır. Dayanışmanın gücüyle, özellikle yaşamış olduğumuz 6 Şubat depreminde 'yaralarımızı nasıl sararız, nasıl iyileştiririz?' diyerek üretmeye devam ettik. Biz kadınlar, üretimle iyileşiriz düşüncesiyle yaralarımızı o şekilde sardık.Faaliyet alanımız tarımdır. Özellikle coğrafi işaretli Besni üzümü, Adıyaman bayram taplaması, mercimeğim, susamın, yerli nohudumuz ve peynirimiz kadınlarımız tarafından üretiliyor; biz de pazarlamasını yapıyoruz. Önceliğimiz, eşinden boşanmış ve depremde eşini kaybeden ablalarımızdan. Ayrıca şu anda Adıyaman'ın Besni ilçesinde ve Gölbaşı'nda çalışmak isteyen kadınlarımız lojistik imkânların yetersizliğinden dolayı kendi evlerinde el işi, nakış gibi üretimler yapıp bize gönderiyorlar; biz de satışını gerçekleştirip ücretlerini kendilerine gönderiyoruz. Kız Meslek Lisesi öğrencilerimiz, Halk Eğitim ve Aile Destek Merkezlerindeki ablalarımız da üretim yaparak bize gönderiyor, biz satışını gerçekleştiriyoruz.6 Şubat depremiyle birlikte diğer illerdeki kooperatiflerle kardeş kooperatif olduk. O dönemde ürünlerimizi oraya gönderdik, satışını gerçekleştirdiler. Şu anda hâlâ onların reyonlarında bizim ürünlerimiz var; onların ürünleri de bizde bulunuyor. Kardeş kooperatiflerle paydaşlık içerisindeyiz.Hiçbir kadın kendi kabuğuna çekilmesin. Aslında biz kendimiz birer mucize eseriyiz. Kadınlarımız bir evi nasıl ayakta tutuyorsa, üreterek de istihdam sağlayıp kendi ayaklarının üzerinde durabilirler. Tüm kadınlarımızı çalışmaya davet ediyorum.

'Burada Kazandığımı Fazlasıyla Çocuğuma Verebiliyorum'

Kooperatif üyesi 1 çocuk annesi Şener Kaplan üyelik süreci ve çalışmalarıyla alakalı şu ifadeleri kullandı;

'Kooperatife üye aranıyordu, çağırdılar, gittim ve ismimi yazdırdım. İlk önce çıkmadı, arkadaşlardan vazgeçen olunca çıktı. Biz burada her türlü eşyayı yapıyoruz: biber, domates kurusu, biber salçası, erişte, kurutmalık, nar ekşisi... Her şey var. Herkese tavsiye ederim. İlk başta 'beceremeyiz' diye girdik, şu an yapabiliyoruz. Yokluk üzerinden başladık, şu an devam ediyorum.Benim en zor dönemimde başladım. Eşim yoktu, bir çocukla mücadele ediyordum. Önceleri 'nereden getirip oğlumun harçlığını verebilirim' diye düşünüyordum ama şu an düşünmüyorum. Burada kazandığımı fazlasıyla çocuğuma verebiliyorum.'

'Burası Kadınlar İçin Çok Güzel Bir Yer'

2 çocuk annesi Huriye Çeçen Atmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kadınlar için çok güzel bir yer olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

'Burası kadınlar için çok güzel bir yer. 'Ben yapamam, ben edemem, ben başaramam' diyen kadınların yeri aslında burası; bir başarı öyküsü. Sadece 'kooperatif' deyip geçmemek lazım. Kadının her yerde var olduğunu, kadının üretebildiğini, kadının güzel şeyler yaptığını gösteren bir yer burası. Tarladan gelip burada emek emek işlenmesi, süt, yoğurt, peynirin burada yapılması, baharatın hazırlanması, pekmezin yapılması... Bütün köylünün hep beraber uğraştığı ve güzelleştirdiği çok güzel bir istihdam alanı. Aslında kooperatif demek budur.Kooperatifçilik demek üretmek demek, köylüyle kucaklaşmak demek. Burada güneşi kadınlar karşılıyor. Burada en büyük yük kadınların. Her şey kadınların elinden geçiyor. Bizim toprağımız çok bereketli. Toprak bize neyi verirse aslında biz onu alıyoruz. Biz toprağa iyi davranıyorsak toprak da bize iyi davranıyor.Kadın her zaman güçlüdür. Kadın yapandır, kazandırandır, işleyendir. Yani oturmakla olmuyor bazı şeyler. 'Ben yaparım, ben başarırım' diyen kadın yapar.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN