Sinema ve belgesel üretimine ilgi duyan gençlerin katılabileceği atölye için son başvuru tarihi 20 Mart 2026 olarak açıklandı.

Adıyaman Belediyesi, gençlerin sanat ve medya alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 04.17 Belgesel Atölyesi için başvuru sürecini başlattı. Geçtiğimiz yıl kadınların hikâyelerine odaklanan atölye programı, bu yıl 15-18 yaş arası gençlere yönelik olarak gerçekleştirilecek. Atölye kapsamında katılımcılara sinema dili, belgesel anlatımı ve çekim teknikleri gibi konularda eğitim verilmesi planlanıyor. Eğitim sürecinde gençler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla kendi belgesellerini üretme fırsatı da bulacak.

Yetkililer, programın gençlerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi ve kendi hikâyelerini görsel anlatım yoluyla ifade etmelerini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Atölyeye katılmak isteyen gençlerin başvurularını, 04.17 Belgesel Atölyesi'nin Instagram hesabı üzerinden doğrudan mesaj (DM) yoluyla yapabilecekleri bildirildi. Seçmelere ilişkin tarih ve detayların ise aynı hesap üzerinden duyurulacağı kaydedildi.

Son başvuru tarihinin 20 Mart 2026 olduğu belirtilen atölyede, enstrüman çalan veya müzik alanında yeteneği bulunan gençlere öncelik verileceği ifade edildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE