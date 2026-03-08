Programda kadınların eğitimdeki önemine dikkat çekildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, TEMA Kahta Şubesi iş birliğiyle Kardelenler Anaokulu'nda anlamlı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. 'Doğaya nefes, geleceğe umut' anlayışıyla düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu.

Minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hem çevre bilincinin geliştirilmesi hem de doğa farkındalığının artırılması hedeflendi. Fidan dikimi sırasında öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirirken, ağaç sevgisini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Programın, katılımcılar için anlamlı bir hatıra olduğu belirtildi.

Etkinlikte konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, başta öğretmenler olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başli, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Başli ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Hasan Ergül'e, TEMA Kahta Şubesi Başkanı Ferit Güllü'ye, okul idarecilerine, TEMA gönüllülerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK