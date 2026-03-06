Heyet, stant açan esnafları tek tek gezerek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan ziyaret, çarşıda sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu.

Metiner, Kahta Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Çarşısı'nın hem esnafa destek hem de vatandaşları bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, ev sahipliği için Başkan Hallaç'a teşekkür etti. Başkan Hallaç ise nazik ziyareti için Metiner'e teşekkür ederek, Ramazan ayının manevi iklimini Kahtalı hemşehrileriyle birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak : PERRE