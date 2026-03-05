Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye ekipleri, Ramazan ayı boyunca iftar saatinde yolda olan vatandaşlara kumanya ulaştırıyor. Kahta Belediyesi tarafından yürütülen uygulama kapsamında, ilçenin farklı çıkış noktalarında iftara kısa süre kala sürücülere ve yolda bulunan vatandaşlara iftarlık kumanya paketleri dağıtılıyor.

Çalışmalar, Kahta Belediyesi zabıta ekipleri ile Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ekipler, özellikle uzun yola çıkan sürücülerin iftar saatinde mağduriyet yaşamaması için dağıtımları sürdürüyor.

'Ramazan'ın Bereketini Paylaşıyoruz'

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren bir dönem olduğunu ifade etti.

Başkan Hallaç, 'İftar saatine yolda ya da görev başında yakalanan hemşehrilerimizin oruçlarını rahatlıkla açabilmeleri için ekiplerimizle sahadayız. Özellikle uzun yola çıkan sürücülerimize iftarlık kumanya paketleri ikram ediyoruz. Ramazan'ın bereketini ve paylaşma ruhunu Kahta'mızın her köşesinde yaşatmaya devam edeceğiz. Sosyal dayanışma odaklı çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca sürecek' dedi.

Belediye tarafından yürütülen kumanya dağıtımının Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK