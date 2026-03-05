Adıyaman'ın Besni ilçesinde tütün üretim ve paketleme tesisinde yangın çıktı. Yangın, Besni Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir tütün üretim ve paketleme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tesisin bahçesinde bulunan paketleme kolileri henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışanlar da hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE