Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, güven tazeleyerek yeniden Besni Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı seçilen Ferhat Songur'u makamında ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Hayati İşitmen de yer aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçe esnafının çalışmaları ve oda faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE