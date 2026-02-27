Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Besni İlçe Başkanlığına Fuat Akdeniz atandı. MHP Genel Merkezi tarafından Besni İlçe Başkanlığı görevine getirilen Fuat Akdeniz, yetki belgesini MHP İl Başkanı İsmail Gümüş'ten aldı.

Belge takdimi, MHP İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Görevi devralmasının ardından açıklamada bulunan Fuat Akdeniz, atamanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleri ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın tensipleriyle gerçekleştiğini belirtti.

Akdeniz açıklamasında, görevi layıkıyla yerine getirmek için gayret göstereceğini ifade ederek, Besni'de parti teşkilatıyla birlikte çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

MHP İl Başkanı İsmail Gümüş ise yaptığı açıklamada, 'Milliyetçi Hareket Partisi Besni İlçe Başkanlığına atanan Fuat Akdeniz başkanıma muvaffakiyetler diliyor, görevi devreden Hamdi Aslan başkanıma bu zamana kadar verdiği emekler için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE