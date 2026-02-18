Adıyaman Belediyesi, halk müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe'nin (Mustafa Kahtalı) vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Anma programına katılan Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Vefa Gecesi'nde yer alamadığını ancak yıl dönümü programında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kadim medeniyetler şehri Adıyaman'da vefanın en güzel örneğini görüyoruz; bütün dostları ve sevenleri burada. Bu geceyi özellikle tertip eden Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ediyorum. Biz vefalı insanlarız, vefayı severiz; ahde vefa her zaman olmak zorundadır. Burada şu anda yaşayan efsaneler var; Latif Doğan, Delal Metin, Aziz Çelik gibi. Bu değerlerin kıymetini yaşarken daha iyi bilmeli ve onları gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmamız gerekiyor' dedi.

Kaynak : PERRE