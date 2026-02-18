Adıyaman Belediyesi, kentin tanınmış sanatçılarından Kahtalı Mıçe'nin (Mustafa Kahtalı) vefatının birinci yıl dönümünde anma programı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev sahipliğinde düzenlenen program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Programda Kahtalı Mıçe'nin hayatını ve sanat yaşamını konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı, sanatçının sevilen eserleri seslendirildi. Katılımcılar türkülere eşlik ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Anma programına katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin eserleri ve kişiliğiyle sevilen bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, 'Kahtalı Mıçe aslında Adıyaman'ın bir kültür elçisiydi. Eserleriyle, kişiliğiyle hem Adıyaman'ın hem de Türkiye'nin her tarafında sevilen ve sayılan bir sanatçıydı. Bu durum, sanatçıların memleketimiz için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü Kahtalı Mıçe'nin aynı zamanda birleştirici, toparlayıcı bir gücü vardı' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE