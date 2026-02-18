AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, ''Yeni Evim, İlk İftar' kardeşlik buluşmamızı Adıyaman dahil 11 deprem ilinde gerçekleştiriyoruz' dedi.

AK Parti'nin 20 Şubat Cuma günü deprem bölgesinin tamamında sahaya ineceğini belirten Alkayış, programın Ramazan ayının manevi atmosferinde güçlü bir dayanışma tablosu ortaya koyacağını ifade etti.

Program kapsamında bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve MKYK üyelerinin görev alacağını kaydeden Alkayış, Adıyaman'da da yeni kalıcı konutlarda iftar programı düzenleneceğini söyledi. Adıyaman'daki programa AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün iştirak edeceğini belirtti.

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımıyla gerçekleştirilecek program kapsamında depremzede ailelerin yeni yuvalarında ilk iftar sofralarına misafir olunacağını aktaran Alkayış, hane ziyaretleri, teravih programları ve esnaf buluşmalarıyla Ramazan'ın bereketinin sahaya taşınacağını söyledi.

Alkayış açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Önceki Ramazan programlarını çadırkentlerde daha sonra konteynerkentlerde icra ediyor, depremzede kardeşlerimiz ile buluşuyorduk. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem yaralarını sardık. Sabırla ve fedakarlıkla hemşerilerimize 74.909 bağımsız bölümü ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl küllerinden yeniden doğan ilimizde yeni konutlarda vatandaşlarımız ile birlikte iftar yapacağız. Bu buluşmalar yalnızca bir iftar programı değildir. Bu sofralar, zor günlerde milletini yalnız bırakmayan bir devlet anlayışının ve güçlü bir kardeşlik hukukunun ifadesidir. Adıyaman'ımız büyük bir imtihandan geçti; ancak sabır ve dayanışma ruhuyla yeniden ayağa kalktı. Yeni evlerde kurulan her sofra, umudun ve dirilişin sembolüdür.'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine yönelik ortaya koyduğu kararlı iradeye de vurgu yapan Alkayış, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen güçlü seferberlik sayesinde konutlarımız hızla yükseldi, şehirlerimiz yeniden inşa edildi. 'Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız' anlayışı bugün Adıyaman'da somut bir gerçeğe dönüşmüştür' ifadelerine yer verdi.

