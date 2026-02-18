Adıyaman Valisi Osman Varol İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen Valiler Buluşması'na katıldı.

Valilier buluşması programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Meclis'te düzenlenen 'Valiler Buluşması' programına da katılan Vali Varol 81 ilden gelen valilerle bir araya geldi.

Valiler Buluşmasının ilk günkü birinci oturumuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleşen Valiler buluşması ile ilgili;

'Valilerimizden beklentimiz; şehirlerimizin geleceğini planlarken yalnızca kamu yatırımlarını takip eden değil, özel sektörle güçlü iş birlikleri kuran, yerelin potansiyelini harekete geçiren ve her şartta vatandaşlarımızla göz hizasında iletişim kurarak gönüllere dokunan bir yönetim anlayışını sahaya yansıtmalarıdır. Görevlerini yerine getirirken ortaya koydukları özveri ve sorumluluk bilinci dolayısıyla değerli Valilerimize teşekkür ediyor, 2026 Valiler Buluşması'nın idare sistemimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

