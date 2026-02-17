Genç Nesiller Derneği Kahta İlçe Başkanlığı'nda bayrak değişimi gerçekleştirildi. Yeni başkan olarak Av. Esma Atar görevi devraldı. Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, Atar'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Düşük, 'Derneğimiz bünyesindeki İl Kadın Başkan olması, kadınlara verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Bizler inanıyoruz ki kadın; toplumu oluşturan en temel yapı taşıdır ve bir toplumun gelişimindeki en önemli unsurdur' dedi.

'Güçlü Kadın, Güçlü Aileyi; Güçlü Aile ise Güçlü Toplumu İnşa Eder'

Başkan Düşük açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Kahta İlçe Başkanlığı görevini devralan Sayın Av. Esma Atar hanımefendiyi gönülden tebrik ediyor, üstlendiği bu önemli sorumlulukta kendisine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bilgi birikimi, vizyonu ve kararlılığıyla Kahta ilçemizde önemli çalışmalara imza atacaktır.

Derneğimiz bünyesindeki İl Kadın Başkan olması, kadınlara verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Bizler inanıyoruz ki kadın; toplumu oluşturan en temel yapı taşıdır ve bir toplumun gelişimindeki en önemli unsurdur. Güçlü kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü toplumu inşa eder. Bu nedenle kadınlara duyduğumuz güven tamdır ve onların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha etkin rol almasını destekleyen projeler üretmeye kararlıyız.

Kahta ilçemizde bilim, sanat ve kültür temelli çalışmalar yürütülerek özellikle kadınlarımızı ve çocuklarımızı önceleyen faaliyetler hayata geçirilecektir. Çocuklarımızın bilimsel düşünceyle yetişmesini sağlayacak eğitim programları, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler planlanmaktadır. Aynı zamanda kadınlarımızın üretime katılımını artıracak, kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak çalışmalar önceliğimiz olacaktır.

Amacımız, Kahta ilçemizde geleceğe umutla bakan, bilinçli, üretken ve değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır.

Bu bayrak değişiminin Kahta ilçemize ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Sayın Av. Esma Atar'a görevinde üstün başarılar diliyorum.'

'Yerel Potansiyeli Harekete Geçiren Projeleri Hayata Geçireceğiz'

Genç Nesiller Derneği Kahta İlçe Başkanlığı görevini devralan Avukat Esma Atar ise, önceliğinin kadın ve çocuklara yönelik eğitim, kültür ve ekonomik projeler olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

'Değerli Başkanım, kıymetli yol arkadaşlarım, saygıdeğer Genç Nesiller gönüllüleri;

Bugün burada büyük bir sorumluluğu devralmanın onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu göreve layık görülmem dolayısıyla başta Genel Başkanımız Sayın Hasan Nusret Düşük olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Şahsıma duyulan bu güvenin bilincindeyim ve bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümle çalışacağımı ifade etmek isterim. Devraldığımız bu görev bir makam değil, bir hizmet sorumluluğudur.

Önümüzdeki süreçte özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik eğitsel faaliyetleri artırmayı temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmeleri için eğitim programları ve mesleki gelişim atölyeleri düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için bilim, sanat ve kültür alanlarında nitelikli projeler üreterek onların gelişimine katkı sunacağız.

Bununla birlikte ilçemize ekonomik anlamda değer katacak, üretim ve istihdam odaklı projeler geliştirmeye odaklanacağız. Yerel potansiyelimizi harekete geçiren, girişimciliği destekleyen ve yeni iş alanları oluşturan sürdürülebilir projeler hayata geçireceğiz.

Amacımız sadece sosyal faaliyetler yürütmek değil; aynı zamanda somut ekonomik kazanımlar sağlayan, istihdam üreten çalışmalar ortaya koymaktır. Katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir anlayışla; birlik ve beraberlik içerisinde, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Destek veren, güven duyan ve birlikte yol yürüdüğümüz herkese teşekkür ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'

