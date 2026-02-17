Rotary 2420 Bölge Alkent 2000 Rotary Kulübü ile Rotary 2430 Bölge Nemrut Rotary Kulübü, Adıyaman Down Sendromlular Derneği ve Adıyaman Otizm Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kelebeğin Peşinde: Otizmli Çocuklar İçin Umut Ol' projesi, kapsamında Tunahan Özbilgilgin Gençlik Merkezi'nde okula giden, evinden uzaklaşabilen ya da dışarı çıkabilen otizmli ve Down sendromlu çocuklara GPS destekli takip cihazları hediye edildi.

Bir Anahtarlık... Ama Bir Ömürlük Güvence

Tunahan Özbilgilgin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında; okula giden, evinden uzaklaşabilen ya da dışarı çıkabilen otizmli ve Down sendromlu çocuklara GPS destekli takip cihazları hediye edildi. Küçücük bir anahtarlık... Ama aileler için koca bir nefes.Uydu destekli sistem sayesinde aileler, akıllı telefonlarına yükledikleri uygulama aracılığıyla çocuklarının konumunu anlık olarak takip edebilecek. Kalabalıkta kaybolma korkusu, yerini kontrol ve güven duygusuna bırakacak.

'Çocuklarımız Kelebek Gibidir'

Rotary 2420 Bölge Alkent 2000 Rotary Kulübü Başkanı Özge Uz, deprem sonrası yeniden yapılanan Adıyaman'da değişen cadde ve sokakların özellikle özel gereksinimli çocuklar için yeni riskler barındırdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Çocuklarımız tıpkı bir kelebek gibidir. Bir anlık dalgınlık, bir kalabalık... ve kaybolabilirler. Bu bilinçle yola çıktık. Konum takibi, anlık uyarı ve güvenlik özellikleriyle donatılmış cihazları ailelerimize ulaştırarak onların bir nebze olsun rahat nefes almasına katkı sunmak istedik.'

Projeye destek veren Nemrut Rotary Kulübü'ne ve Proje Sorumlusu Ferit Binzet'e de teşekkür eden Uz, cihazların tüm ailelere fayda sağlamasını temenni etti.

'Bu Kent Ayağa Kalkacak'

Nemrut Rotary Kulübü adına konuşan Kerem Oranlı ise 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttükleri sosyal projelere vurgu yaptı: 'Asrın felaketinden bu yana kentimize dokunan her projeyi önemsiyoruz. Bugün dağıttığımız bu cihazlar, ailelerimizin içini rahatlatacak. Engelli kardeşlerimizin nerede olduklarını bilmek, aileler için tarifsiz bir güven duygusu.'

Oranlı, projede emeği geçen Rotary 2420 Bölge Alkent 2000 Rotary Kulübü Başkanı Özge Uz ve Rotaryenlere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE