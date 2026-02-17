Perre Haber Ajansı ekibi, mali müşavir Mehmet Küçük'e yeni hizmet vermeye başladığı ofisinde 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette mesleki faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çekilirken, yerel ve ulusal ölçekte yürütülen habercilik faaliyetlerinin iş dünyası açısından taşıdığı önem ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinde, basın ile meslek kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin toplumsal bilince katkı sunduğu vurgulandı.

Mali müşavirlik mesleğinin ülke ekonomisindeki yerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunulan ziyarette, mali disiplinin sağlanması ve işletmelerin sürdürülebilirliği noktasında mali müşavirlerin üstlendiği sorumluluklar gündeme geldi.

Mali Müşavir Mehmet Küçük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basının ekonomi ve iş dünyasına yönelik bilgilendirici çalışmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak : PERRE