Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla adalet teşkilatına yönelik mesaj yayımladı. Teşkilatın tüm unsurlarıyla büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gürlek, birlikte çalışarak yargıya duyulan güveni artıracaklarını belirtti. Bakan Gürlek, 'Hakimlerimizle, savcılarımızla, avukatlarımızla, infaz ve koruma teşkilatımızla ve adalet personelimizle büyük bir aileyiz. Bu aileyi yüceltmek, daha güçlü, daha huzurlu ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak en önemli sorumluluğumuzdur. Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız' dedi.

Teşkilatın çalışma koşullarına da değinen Bakan Gürlek, yapısal sorunların çözümüne yönelik adımlar atıldığını belirterek, 'İşyükünün farkındayım, fedakârlığınızı görüyorum. Hakim ve savcılarımızın iş yükünü hafifleten modelleri hayata geçireceğiz' ifadelerine yer verdi.

Personelin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin de gündemde olduğunu aktaran Bakan Gürlek, '20 yıl boyunca hakim ve cumhuriyet savcısı olarak görev yaptım. O nedenle adalet teşkilatımızın meselelerini biliyorum. İşyükünün farkındayım, fedakârlığınızı görüyorum. Yapısal sorunların çözümü için çalışmalar başlattık. Hakim ve savcılarımızın işyükünü hafifleten modelleri hayata geçireceğiz. Adalet personelimizin özlük haklarımızın iyileştirilmesi için somut adımlar atacağız.Yönetim anlayışımız açık ve nettir. İstişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz. Verilere dayalı kararlar alacağız. Adalet yalnızca kanunu doğru uygulamak değildir. Kendi teşkilatımız içinde hakkaniyeti yaşatmaktır. Kurum içinde güveni ve adaleti yüceltmektir. Bu nedenle şeffaflığı artıracağız, liyakati esas alacağız. Bu teşkilat benim yuvamdır. Bu büyük adalet ailesinin her bir ferdi benim yol arkadaşımdır. Yönetim anlayışlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Gürlek, 'İstişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız' dedi.

Avukatların yargı sistemindeki rolüne dikkat çeken Bakan Gürlek, 'Kıymetli avukatlarımız siz yargının üç sac ayağından birisiniz. Mahkeme salonlarında üstlendiğiniz sorumluluk adaletin tecelli etmesi için temel şarttır. Savunma güçlü olduğunda adalet gerçek anlamda hayat bulur. Avukatlarımızın mesleki güven içinde saygınlıkla ve etkin biçimde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı güçlendirmeye devam edeceğiz. Barolarımızla işbirliğini artıracağız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE