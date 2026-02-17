Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 200 TL'lik banknotun 17 yıllık süreçte alım gücünde yaşanan düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bulut, Türk lirasının döviz ve temel tüketim ürünleri karşısındaki değer kaybını çeşitli verilerle ortaya koydu.

'Altın Alım Gücü Keskin Şekilde Düştü'

200 TL'nin altın karşısındaki alım gücüne de değinen Bulut, '200 TL ile 17 yıl önce 3 adet çeyrek altın alınabilirken bugün yalnızca 0.016 çeyrek altın alınabiliyor. Kuyumcuya giden bir vatandaşın 12.350 TL'den satılan bir çeyrek altını alabilmesi için tam 62 adet 200 TL banknotu cebine koyması gerekiyor. Bir zamanlar birkaç banknotla yapılan alışveriş, bugün tomarla para taşımayı zorunlu kılıyor' ifadelerini kullandı.

'Akaryakıtta 200 Tl'nin Etkisi Azaldı'

Akaryakıt fiyatlarındaki değişime ilişkin de konuşan Bulut, '2009'da 63.5 litre benzin alınabilen 200 TL ile artık arabanın deposunu doldurmak imkânsız. En büyük banknot ile bugün akaryakıt istasyonundan yalnızca 3.44 litre benzin alınabiliyor. Bu tablo, akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşın günlük yaşamına nasıl yansıdığını gösteriyor' diye konuştu.

200 Tl'deki Erime Mutfağa da Yansıdı

Alım gücündeki gerilemenin gıda ürünlerinde de hissedildiğini belirten Bulut, '2009'da 15 kilogram dana eti ya da 11.7 kilogram kıyma alınabilen 200 TL ile artık kasaplardan gramla alışveriş yapılabiliyor' dedi.

Bulut, süt ve unlu mamuller üzerinden de örnekler vererek, '200 TL ile markete gidildiğinde 2009'da 18.3 kilogram alınan beyaz peynirden bugün yalnızca 270 gram sepete atılabiliyor. 200 liranın satın alma gücü 17 yılda 500 ekmekten 13.3 ekmeğe kadar gerilemiş durumda. Temel gıda ürünlerindeki bu fark, dar gelirli vatandaş için geçim mücadelesini daha da ağırlaştırıyor' ifadelerini kullandı.

'Temel Gıdada Gramla Alışveriş Yapılıyor'

Sıvı yağ ve kaşar peyniri üzerinden de değerlendirme yapan Bulut, '200 lira ile 2009 yılında 5 litresi 12,45 lira olan sıvı yağdan 16 teneke alınabilirken, bugün yalnızca 1.7 litre alınabiliyor. Kilosu 9 TL olan kaşardan 22,2 kilo alınabilirken, artık sadece 320 gram alınabiliyor' dedi.

'En Büyük Banknot Günlük Harcamada Yetersiz'

Bulut, açıklamasında 200 TL'nin yıllar içinde hem döviz karşısında hem de temel tüketim ürünlerinde ciddi değer kaybına uğradığını belirterek, en büyük banknotun dahi günlük harcamalarda yetersiz kaldığını kaydetti.

Kaynak : PERRE