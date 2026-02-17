Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Şubat Ayı Din Görevlileri Toplantısı düzenlendi. İhlas Camii'nde gerçekleştirilen toplantıya Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, İlçe Müftüsü ve din görevlileri katıldı.

Toplantıda, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçede yürütülecek dini hizmetler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Din görevlilerinin sahadaki faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek din görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Algın ayrıca, Savran, Meydan, Hacılar ve Akçabel köylerine atanan imamlara hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE