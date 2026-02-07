Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi CHP'li Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, 'Depremden bu tarafa neler değişti? Süreç biraz ağır ilerliyor ama büyük felaket yaşadık. Ben öncelikle Gölbaşı Belediye Başkanı olarak, Gölbaşı halkımızın bizlere göstermiş olduğu sabırdan dolayı sonsuz şükran sunuyorum' ifadelerini kullandı.

'Tüm Canlarımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum'

Anma sürecinin hem yas hem de dayanışma duyguları içerisinde gerçekleştiğini kaydeden Başkan Yıldırım, 'Evet dünya tarihimizin, yerkürenin yaşadığı en büyük felaketlerden 6 Şubat depremlerinin 3 anma yılındayız. Bu vesileyle 6 Şubat'ta kaybettiğimiz tüm şehitlerimize, tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Tabii bu 6 Şubat'ta da yine geçen yıl olduğu gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Adıyaman'da. Hem matem hem gönül hoşluğu içerisindeyiz, böyle söyleyeyim' dedi.

'Herkes Bir Gayret İçerisinde, Hepimiz Biriz'

Depremin ardından geçen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yıldırım, 'Depremden bu tarafa neler değişti? Süreç biraz ağır ilerliyor ama büyük felaket yaşadık. Ben öncelikle Gölbaşı Belediye Başkanı olarak, Gölbaşı halkımızın bizlere göstermiş olduğu sabırdan dolayı sonsuz şükran sunuyorum. Herkes bir gayret içerisinde, tüm yurttaşlarımız, tüm vatandaşlarımız hepimiz biriz' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman Halkımıza Çok Güveniyorum'

Birlik ve beraberlik mesajı veren Yıldırım, 'İnşallah bu zorlu günleri de omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde aşacağımıza inanıyorum. Kayıplarımızı tabii ki geri getiremeyiz ama birkaç yıl içerisinde yaşamımızın da normale döneceğine umudum sonsuz. Çünkü Adıyaman halkımıza çok güveniyorum. Herkes elinden geldiğince bir yerden tutuyor, bir yerden yardım ediyor bizlere. Ben tekrar tekrar tüm Adıyaman halkımızın göstermiş olduğu sabırdan dolayı tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum' dedi.

HABER-ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE