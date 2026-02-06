Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru takvimini açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 6 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 2 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin belirlediği başvuru merkezlerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca, ais.osym.gov.tr internet sitesi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvuru yapılabilecek. ÖSYM, başvuru süresi ve başvuru yöntemleriyle ilgili bilgilere adayların resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.

Sınav ücreti, oturum başına 700 TL olarak belirlendi. Buna göre üç oturuma katılacak adaylar toplamda 2 bin 100 TL ödeyecek. ÖSYM, sınav ücretlerinin yatırılma süresi ve ödeme yöntemleri ile ilgili bilgilerin başvuru kılavuzunda yer aldığını duyurdu.

ÖSYM'nin açıklamasında, adayların başvurularını süresi içinde tamamlamalarının önemine dikkat çekilirken, herhangi bir aksaklık durumunda sınav hakkının kaybolabileceği hatırlatıldı. Sınav, 20-21 Haziran tarihlerinde ülke genelinde yapılacak ve adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından temin edebilecek.

Kaynak : PERRE