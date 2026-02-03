Adıyaman Valiliği tarafından yapılan duyuruda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla il genelinde gerçekleştirilecek anma programları ile kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Bu kapsamda, il genelinde resmi ve özel tüm kademelerdeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınmak kaydıyla aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak : PERRE