Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan '2026 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ', Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2026'da özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için aylık 2 bin 168 lira oldu.

Bu tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS