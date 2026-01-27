Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Tarım ve Gıda Güvenliği Politikaları kapsamında Ankara'da düzenlenen lansman programına katıldı. Programda Anahtar Parti Tarım ve Gıda Güvenliği Politikaları Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz tarafından hazırlanan çözüm önerileri sunum eşliğinde anlatıldı. Lansman sonrasında 81 ilden getirilen coğrafi işaretli tarım ürünleri katılımcıların ilgisine sunuldu.

Programda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin mevcut ekonomik ve sosyal tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BU MEMLEKETİN KARNESİNE RAZI DEĞİLİZ'

Ağıralioğlu, 'Bu memleketin karnesine razı değiliz! Bu bizim kaderimiz değildi; o yüzden çözeceğiz. Enflasyon, para yediniz diye oldu. Faiz, hesapsız harcadınız diye oldu. İşsizlik, doğru üretim bandını planlamadınız diye oldu. Üniversitelerin canını çıkardınız diye eğitimin kalitesi bozuldu. Siz sebep oldunuz, biz düzelteceğiz. Liyakatle düzelteceğiz. Bize dönüp diyorlar ki; Nasıl yapacaksınız?.. Sizin yaptıklarınızı yapmayacağız düzelteceğiz. Sizin yaptıklarınıza bakıp ne yapmayacağımıza karar verip memleketi ayağa kaldıracağız' ifadelerini kullandı.

'SOFRAYA BEREKET OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Partisinin hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Milletin kalbine, ümide doğru, zengin bir Türkiye idealine doğru günümüzü günlere katmaktayız. Gecesi gündüzü uykusuz arkadaşlarımın; daha zengin bir Türkiye idealine yol bulma imkânı için devamlı çalışmaktayız. 1. yılımızı böyle geçirdik. 161. parti olarak kurulup şimdi ilk 5 parti arasında iktidara yürüyoruz.

Önümüzdeki dönem şunun cevabı olduğumuzu biliyoruz. Türk milletine bakıyoruz; 85 milyona bakıyoruz. Milletimize mukaddes bir emanet gibi, devletimize çocuklarımızın altında huzurla yaşama teminatı gibi, insanca yaşama idealinin miğferi gibi bakıyoruz. Dolayısıyla bu 85 milyonu ailemiz gibi sarıp sarmalamaya söz veriyoruz.

Üretenin hakkını vereceğiz derken kastımızın merkezine adaleti koyuyoruz. Ticaret yapacağız, ticaret yapanın hakkı olacağız derken; faizsiz, enflasyonsuz bir ülkenin, ticaretin bereketi, bolluğu olacağını biliyoruz. Duyan devleti, sorun çözebilen devleti, memleketin yaralarına, dertlerine derman olabilen devleti vazifemiz biliyoruz.

Oy kazanmayı değil gönül kazanmayı; iktidar olmayı değil muktedir olup sofraya bereket olmayı hedefliyoruz.'

