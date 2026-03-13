AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nda bölge şampiyonu olan Dr. Necip Öztürk Ortaokulu Kız Masa Tenisi Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş'taki Şampiyonada Bölge Birinciliği

10-12 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Okullar Arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil eden Dr. Necip Öztürk Ortaokulu Kız Masa Tenisi Takımı, elde ettiği başarıyla bölge şampiyonu oldu.

Şampiyonluk elde eden takımın öğrencilerinin aynı zamanda Besni Gençlik Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporculardan oluştuğu belirtildi.

'Adıyaman ve Besni Adına Gurur Kaynağı'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan yayımladığı mesajda, elde edilen başarının Adıyaman ve Besni adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Özhan mesajında, genç sporcuların gösterdiği azim ve disiplinin takdire değer olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Kahramanmaraş'ta düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Dr. Necip Öztürk Ortaokulu Kız Masa Tenisi Takımı'nın bölge şampiyonu olması bizleri gururlandırmıştır. Aynı zamanda Besni Gençlik Spor Kulübü öğrencilerinden oluşan takımımızın elde ettiği bu anlamlı başarı, ilçemizin ve ilimizin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur.'

Öğrenciler ve Eğitmenlere Teşekkür

Başarının arkasında disiplinli çalışma ve yoğun emeğin bulunduğunu ifade eden Özhan, sporcuların yanı sıra öğretmenlere, antrenörlere ve ailelere de teşekkür etti.

Özhan açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

'Disiplinli çalışmalarıyla bu başarıya ulaşan öğrencilerimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi, okul idarecilerimizi ve her zaman destek olan ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Gençlerimizin spor alanında elde ettiği her başarı, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmektedir.'

Türkiye Şampiyonası İçin Başarı Mesajı

Bölge şampiyonu olan Dr. Necip Öztürk Ortaokulu Kız Masa Tenisi Takımı'nın, 14-16 Nisan tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacağı bildirildi.

Milletvekili Özhan, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek sporculara da başarı dileklerini iletti.

Özhan mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Bölgemizi ve ilimizi temsil ederek Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah aynı gururu Türkiye derecesiyle de yaşayacağız.'

