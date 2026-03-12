Adıyaman'da 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Tabip Odası tarafından hekimler ve aileleri için dayanışma iftarı gerçekleştirildi. Programda, meslekte 25 yılını dolduran hekimlere plaket takdim edildi.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erdal Yavuz, etkinlikte yaptığı açıklamada, pandemi ve deprem nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediklerini belirterek, 'Önce pandemi ardından deprem nedeniyle sorunlarımız ve acılarımız dışında sosyal anlamda bir araya gelemedik. 14 Mart kapsamında hekimlerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz' dedi.

Depremin yarattığı büyük acılara da değinen Yavuz, 'Depremde çok büyük acılar yaşadık, binlerce insanımızı kaybettik. Adıyaman'da 16 meslektaşımızı kaybettik; tüm kaybettiklerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum' ifadelerini kullandı.

