İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kabul edilmişti. Adıyaman Valiliği tarafından, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 'Milletimizin Hürriyet Destanı: İstiklal Marşı 105 Yaşında' başlığıyla gerçekleştirilen programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Valiliğin konferansa salonunda gerçekleştirilen anma programına Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler yer alırken, İstiklal Marşı'nın kabulünün tarihi sürecine ve milli mücadele dönemindeki önemine ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol tarafından takdim edildi.

Programda yapılan konuşmalarda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olan İstiklal Marşı'nın, milli birlik ve beraberliğin önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı. İstiklal Marşı'nın her bir mısrasında iman, cesaret ve bağımsızlık duygusunun güçlü bir şekilde ifade edildiği belirtilirken, marşın özgürlük, vatan ve bayrak sevgisini yansıtan bir eser olduğu ifade edildi.

Ayrıca, milli mücadelenin zorlu şartları altında kaleme alınan İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve geleceğe olan inancını simgelediği kaydedildi. Programda, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.' sözlerine de atıfta bulunularak, marşın ortaya çıktığı dönemin tarihi koşullarına dikkat çekildi.

Anma programında, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Kaynak : PERRE