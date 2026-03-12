Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus 2020'ye göre %20,5 artarak 2025'te 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %11,1 oldu. Tek başına yaşayan yaşlı sayısı 1 milyon 836 bin 496'ya yükseldi.

65 yaş ve üzeri nüfus, 2020'de 7 milyon 953 bin 555 kişi iken 2025'te %20,5 artarak 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı 2020'de %9,5 iken 2025'te %11,1'e yükseldi. Erkekler yaşlı nüfusun %44,7'sini, kadınlar ise %55,3'ünü oluşturdu.

Yaşlı Nüfusun Çoğunluğu 65-74 Yaş Grubunda

Yaşlı nüfusun çoğunluğunu 65-74 yaş grubundaki kişiler oluşturuyor. 2025 verilerine göre yaşlı nüfusun %62,9'u bu yaş grubunda, %29,3'ü 75-84 yaş grubunda ve %7,8'i 85 yaş ve üzeri grubunda yer aldı. 100 yaş ve üzeri yaşlı sayısı ise 8 bin 290 olarak belirlendi.

Türkiye'nin Nüfus Ortanca Yaşı Yükseldi

Türkiye'nin nüfus ortanca yaşı 2025'te 34,9 oldu. Erkeklerde ortanca yaş 34,2, kadınlarda 35,7 olarak kaydedildi.

Yaşlı Bağımlılık Oranı %16,2'ye Ulaştı

Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte yaşlı bağımlılık oranı 2020'de %14,1 iken, 2025'te %16,2'ye yükseldi.

En Yüksek Yaşlı Nüfus %21,7 İle Sinop'ta, En Düşük %3,8 İle Şırnak'ta Kaydedildi

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025'te dünya nüfusunun %10,4'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. Türkiye, 194 ülke arasında yaşlı nüfus oranına göre 75. sırada yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %21,7 ile Sinop, en düşük olduğu il %3,8 ile Şırnak oldu. 65 yaş ve üzeri nüfus oranı %10 ve üzerinde olan il sayısı 62 olarak tespit edildi.

Yaşlı Kadınlar Erkeklerden Daha Uzun Yaşadı

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin beklenen yaşam süresi ortalama 18,0 yıl oldu. Erkekler için 16,3 yıl, kadınlar için 19,6 yıl olarak kaydedildi. 75 yaşında beklenen yaşam süresi 11,0 yıl, 85 yaşında ise 5,8 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye'de Yaklaşık Her 4 Haneden Biri Yaşlıya Ev Sahipliği Yaptı

Toplam 26 milyon 977 bin 795 haneden 7 milyon 46 bin 560'ında en az bir yaşlı fert bulundu. Tek başına yaşayan yaşlı sayısı 1 milyon 836 bin 496 oldu. Tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il %34,3 ile Balıkesir, en düşük olduğu il %8,3 ile Hakkari olarak belirlendi. Tek başına yaşayan ve aynı ilde çocuğu olmayan yaşlıların oranı en yüksek Çankırı'da %40,9, en düşük İstanbul'da %4,1 oldu.

İnternet Kullanan Yaşlı Bireylerin Oranı %53,2'ye Çıktı

2024'te yaşlı nüfusun %88,4'ü okuma yazma biliyordu. Okuma yazma bilen yaşlı erkeklerin oranı %97,0, kadınların oranı ise %81,5 oldu.

2025'te internet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlıların oranı %53,2'ye ulaştı. Erkeklerin %61,3'ü, kadınların %46,1'i internet kullanıyor.

Yaşlı Nüfusun İşgücüne Katılımı %13,1 Olarak Hesaplandı

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı 2024'te %13,1 olarak ölçüldü. Yaşlı erkeklerin %21,4'ü, kadınların %6,5'i işgücüne katıldı. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranı %2,9 oldu.

İstihdam edilen yaşlıların %56,9'u tarım sektöründe, %32,0'si hizmetler, %7,7'si sanayi, %3,4'ü inşaat sektöründe çalıştı.

Dolaşım Sistemi Hastalıkları %39,9 ile En Fazla Ölüm Nedeni Oldu

2024'te ölen yaşlıların %39,9'u dolaşım sistemi hastalıklarından, %17,2'si solunum sistemi hastalıklarından, %14,1'i tümörlerden hayatını kaybetti. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı %3,0 olarak kaydedildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK