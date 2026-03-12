Fransız Haber Ajansı AFP'nin aktardığına göre, İran ordusu savaşın 13. gününde İsrail'e ait askeri üsleri ve Şin Bet karargahını hedef aldı. Devlet televizyonunda yapılan açıklamada, 'Palmachim ve Ovda hava üsleri ile Şin Bet karargahı İran insansız hava araçları tarafından hedef alındı' denildi.

Tel Aviv'de Sirenler Çaldı

İran ve Hizbullah'ın düzenlediği saldırılar sonrası Tel Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çaldı. Füze, bir evi harabeye çevirirken bahçesinde devasa bir çukur oluştu. İsrail ordusu, füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerini devreye soktu ve vatandaşları sığınaklara yönlendirdi.

ABD'den Sert Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'erken ayrılmak istemediğini' belirterek, 'İstersek çok daha kötü şeyler yapabiliriz. Onları yok edecek olsak, bunu bu öğleden sonra bile yapabiliriz' ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın Katılımı

İsrail basını, Lübnan merkezli Hizbullah güçlerinin de eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom, misilleme sonrası yaralı ihbarı almadıklarını açıkladı.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK