İran, ABD ve İsrail'in son saldırılarına karşı bugüne kadarki en yoğun misilleme operasyonunu gerçekleştirdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları, saldırılarda İsrail'deki askeri tesisler ile ABD üslerinin hedef alındığını duyurdu. Operasyonda 2 tonluk ağır başlık taşıyan Hürremşehr füzelerinin kullanıldığı bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nda mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran, bölgede bir geminin 'bilinmeyen bir cisim' tarafından vurulduğunu açıkladı. Tahran Üniversitesi'nden Profesör Foad Izadi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının İran'ın elindeki güçlü bir stratejik araç olduğunu belirtti ve ekonomik kayıpların telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

CENTCOM, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisi dahil çok sayıda savaş gemisinin imha edildiğini duyurdu. Öte yandan Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan yeni bir füze saldırısını engellediğini açıkladı. Hava savunma sistemleri başkent Doha'ya yönelen füzeleri durdurdu, müdahale sırasında kent semalarında patlama sesleri duyuldu.

Gerilim bölgede artarken, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik hamleleri ve misilleme saldırıları uluslararası gündemde yakından takip ediliyor.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK