ABD ve İsrail'e ait savaş uçaklarının, İran'ın bölgede gerçekleştirdiği misillemelere yanıt olarak Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Başkent Tahran'da yeni hava operasyonları sonrası şiddetli patlamalar meydana geldiği aktarılırken, kentte güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Gerilim yalnızca İran ile sınırlı kalmadı. Kuveyt, hava sahasına yönelen çok sayıda füze ve insansız hava aracının tespit edilerek engellenmeye çalışıldığını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı ise savunma sistemlerinin 3 balistik füze ve 121 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı da İran kaynaklı olduğu belirtilen saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü bildirdi. Açıklamada, 10 İHA ile 2 seyir füzesinin hava savunma unsurları tarafından düşürüldüğü ifade edildi. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri, söylentilere itibar etmemeleri ve güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, İran'da düzenlenmesi planlanan dini lider Ali Hamaney için Tahran'daki cenaze töreninin, olası saldırı tehdidi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Bölgedeki çatışma hattında füze ve İHA hareketliliği sürerken, Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisine yönelik saldırı düzenlendiği iddiaları da gündeme geldi. Gelişmelere ilişkin resmi açıklamaların takip edildiği bildirildi.

