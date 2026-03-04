DEM Parti, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Tevgera Jinên Azad (TJA), 4 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Adıyaman'da 'Güneşin Sofrası' iftar programında bir araya geliyor. Pir Sultan Abdal Derneği'nde düzenlenecek program kapsamında saat 19.00'da film gösterimi yapılacak.

Organizasyon tarafından yapılan çağrıda, 'Bütün inançlarla biz Mezopotamyayız. Güneşin sofrasında buluşuyoruz' ifadelerine yer verilerek tüm kadınlar iftar programına davet edildi. Sofranın saat 18.00'de kurulacağı etkinlikte dayanışma ve birlik mesajı verileceği belirtildi.

Kaynak : PERRE