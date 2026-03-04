Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanan nüfus verileri doğrultusunda illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tespit etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5'inci maddesi uyarınca, seçim çevreleri ile her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasını takip eden en geç altı ay içinde belirlenerek ilan edildiği hatırlatıldı. Dağılıma göre en fazla milletvekili çıkaracak il 98 vekil ile İstanbul oldu. İstanbul'u 36 milletvekili ile Ankara, 28 milletvekili ile İzmir izledi.

Öte yandan en az milletvekili çıkaracak il ise 1 milletvekili ile Bayburt olarak belirlendi. Bayburt'u 2 milletvekili çıkaracak iller takip etti. Nüfus yoğunluğu düşük olan Artvin, Bartın, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kırşehir, Kilis, Sinop ve Tunceli gibi iller 2 milletvekili ile temsil edilecek.

Yapılan hesaplamayla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplam 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı gerçekleştirildi. Düzenlemeye göre; 18'e kadar milletvekili çıkaran iller tek, 19-35 arası milletvekili çıkaran iller iki, 36 ve üzeri milletvekili çıkaran iller ise üç seçim çevresine ayrıldı.

İllere Göre Milletvekili Sayıları ise Şöyle:

Adana: 15

Adıyaman: 5

Afyonkarahisar: 6

Ağrı: 4

Amasya: 3

Ankara: 36

Antalya: 16

Artvin: 2

Aydın: 8

Balıkesir: 9

Bartın: 2

Batman: 5

Bayburt:

Bilecik: 2

Bingöl: 3

Bitlis: 3

Bolu: 3

Burdur: 3

Bursa: 20

Çanakkale: 4

Çankırı: 2

Çorum:

Denizli: 8

Diyarbakır: 12

Düzce: 3

Edirne: 4

Elazığ: 5

Erzincan: 2

Erzurum: 6

Eskişehir: 7

Gaziantep: 14

Giresun: 4

Gümüşhane: 2

Hakkari: 3

Hatay: 11

Iğdır: 2

Isparta: 4

İstanbul: 98

İzmir: 28

Kahramanmaraş:

Karabük: 3

Karaman: 3

Kars: 3

Kastamonu: 3

Kayseri: 1

Kilis: 2

Kırıkkale: 3

Kırklareli:

Kırşehir: 2

Kocaeli: 13

Konya: 1

Kütahya: 5

Malatya: 6

Manisa: 10

Mardin: 6

Mersin: 13

Muğla: 7

Muş: 4

Nevşehir: 3

Niğde: 3

Ordu: 6

Osmaniye:

Rize: 3

Sakarya: 7

Samsun: 9

Siirt: 3

Sinop: 2

Sivas: 5

Şanlıurfa: 14

Şırnak: 4

Tekirdağ: 7

Tokat: 5

Trabzon: 6

Tunceli: 2

Uşak: 3

Van: 8

Yalova: 3

Yozgat: 4

Zonguldak: 5

Kaynak : PERRE