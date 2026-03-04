Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası kapsamında Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Aziz Çelik ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde, oda tarafından yürütülen çalışmalar ile mesleki faaliyetlere ilişkin değerlendirme yapıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Varol, kamu mali yönetiminin sağlıklı ve etkin şekilde işlemesinde mali müşavirlerin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, Başkan Aziz Çelik nezdinde tüm muhasebecilerin Muhasebeciler Haftası'nı kutlayan Varol, meslek mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

