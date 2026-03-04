ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonları sonrası artan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Brent petrolün 80 doların üzerine çıkmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yüksek oranlı zam beklentisi oluştu.

Motorin litre fiyatına 6,70 TL, benzine ise 2,50 TL artış yapılacağı yönündeki beklentilerin son gelişmelerle birlikte iptal edildiği ifade edildi.

Büyükşehirlerde güncel fiyatlar ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 TL

Motorin: 60,39 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 TL

Motorin: 60,24 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 59,34 TL

Motorin: 61,50 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 59,62 TL

Motorin: 61,77 TL

LPG: 30,09 TL

Adıyaman'da Son Durum

Adıyaman'da benzin litre fiyatı 60,55 TL, motorin 62,70 TL, LPG ise 30,74 TL olarak güncellendi.

Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler piyasalarda yakından izleniyor.

