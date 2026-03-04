İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda, iki öğretmen ve bir öğrenci hedef alınırken, 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayın ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yazılı bir açıklama yayımladı. Başkan Tutdere, eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Başkan Tutdere, 'Geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilerimize yönelik şiddetin her türlüsünü lanetliyorum! Hayatının baharında aramızdan koparılan Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE