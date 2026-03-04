Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği beklentisiyle birlikte Adıyaman'da da sıcaklıklarda bir artış gözlenecek. Bugün sağanak yağışlı bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman merkez ve ilçelerde yarın yağış beklenmediği parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı meteoroloji tarafından açıklandı.
Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü verilerine göre parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yarın yağış beklendiği açıklandı.
Bugün ve yarın Adıyaman'da hava sıcaklıkları şu şekilde;
4 aralık Adıyaman hava durumu
Adıyaman Merkez: 4/ 11
Besni: 3/ 7 Derece
Çelikhan: 0/ 5 derece
Gerger: 5/10 Derece
Gölbaşı: 1/ 9 Derece
Kahta: 4 / 11 Derece
Samsat: 4/ 12 Derece
Sincik: 0 / 5 Derece
Tut: 3 / 8 Derece
5 mart Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 1/ 13
Besni: 2/ 10 Derece
Çelikhan: -4/ 5
Gerger: 1/ 10 Derece
Gölbaşı: -2/ 11 Derece
Kahta : 3 / 13 Derece
Samsat: 3/ 13Derece
Sincik:- 2/ 6Derece
Tut: 0 / 10 Derece
Kaynak : PERRE