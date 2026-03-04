Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği beklentisiyle birlikte Adıyaman'da da sıcaklıklarda bir artış gözlenecek. Bugün sağanak yağışlı bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman merkez ve ilçelerde yarın yağış beklenmediği parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı meteoroloji tarafından açıklandı.

Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü verilerine göre parçalı bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği Adıyaman'da yarın yağış beklendiği açıklandı.

Bugün ve yarın Adıyaman'da hava sıcaklıkları şu şekilde;

4 aralık Adıyaman hava durumu

Adıyaman Merkez: 4/ 11

Besni: 3/ 7 Derece

Çelikhan: 0/ 5 derece

Gerger: 5/10 Derece

Gölbaşı: 1/ 9 Derece

Kahta: 4 / 11 Derece

Samsat: 4/ 12 Derece

Sincik: 0 / 5 Derece

Tut: 3 / 8 Derece

5 mart Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 1/ 13

Besni: 2/ 10 Derece

Çelikhan: -4/ 5

Gerger: 1/ 10 Derece

Gölbaşı: -2/ 11 Derece

Kahta : 3 / 13 Derece

Samsat: 3/ 13Derece

Sincik:- 2/ 6Derece

Tut: 0 / 10 Derece

Kaynak : PERRE