Demir, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Yayımlanan yönetmelik sonrası oluşacak mağduriyetlerin ve hak kayıplarının giderilmesi için hem şube avukatımız öncülüğünde hukuk büromuzla hem de genel merkezimizle hukuki süreçleri yürütüyoruz. Mağduriyet oluşturacak maddelerin bir kısmını Sendika Genel Merkezimizin yargıya taşıması ve bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde, Millî Eğitim Bakanlığı yönetmeliğin bazı maddelerini değiştirerek oluşacak birtakım mağduriyetlerin önüne geçmiş oldu.

Ancak Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hâlâ birçok mağduriyet oluşturacak hükümler barındırmaktadır.

Yöneticilik görevi sona eren, birleştirilen, kapatılan, norm kadro fazlası olan okul yöneticilerinin ilçe grupları içinde öğretmen olarak atanması,

Yeterli aday bulunamaması halinde diğer alan öğretmenleri arasından yapılacak görevlendirmelerde BİLSEM, RAM ve özel eğitim kurumlarının kapsam dışı bırakılması,

Özel Eğitim branşında bulunan öğretmen/yöneticilere RAM’lara görevlendirme hakkı verilmemesi,

Yönetici yetiştirme programının temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim olmak üzere 3’e ayrılması,

Yönetici yetiştirme programı türlerinden sadece birisine katılma hakkı verilmesi,

Norm kadro fazlası yöneticilerin kalan yöneticilik sürelerini bir başka eğitim kurumunda yönetici olarak tamamlama haklarının ellerinden alınması gibi hak kaybı yaşatacak hükümlerin değiştirilmesi için ilgili maddeleri yargıya taşıdık.

“Millî Eğitim Bakanlığı, yönetmelik değişikliklerinde ve sonrasında sahanın sesine kulak vermeli, yargıya taşınan ve yargıya taşınmayan ancak hak kayıpları yaşatacak hükümleri değiştirmeli, yasal süreçleri beklemeden yeni yönetmelik değişikliği ile tüm mağduriyetlerin önüne geçmelidir.”